  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat

Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat

Ашкелон, Израиль
от
$479,655
;
4
ID: 34815
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Жилой квартал Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Ашкелон, Израиль
от
$862,125
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,48 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Показать все Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес. Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира! На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям! 5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением. Построенная площадь 146…
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
В новой башне знаменитого проекта Elhad Bait Vagan Zangvil 1 Байт Ваган рядом с Кириат Йовел. Очень красивые 5 комнат 122 м2 с террасой 10 м2 частично сука., Красивые интерьерные услуги Прекрасный вид на Иерусалимский лес. 4 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета Полностью перестроенная кухня.…
Жилой квартал Affaire en or
Жилой квартал Affaire en or
Жилой квартал Affaire en or
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Очень хорошо расположенная квартира на корме напротив Маколе Хорошее лето Продвинутый пинью бинуй (большой потенциал для выгоды) Очень быстро похвально
