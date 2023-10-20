  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
;
5
ID: 34570
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Gavish

О комплексе

Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной....

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

