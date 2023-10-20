  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite

Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 34479
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Moshe Wilensky

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Раанана - район Неве Земер, Высокий уровень качества Новый проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей DUPLEX 6 номеров 161м2 + 2 террасы 56 и 40м2, этажи 6 и 7, 2 парковки и 1 подвал : Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планируемая доставка: начало 2028 года

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$627,000
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans rue calme dans un bel immeuble luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,35 млн
Жилой квартал A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Идеально расположенный в самом сердце Тель-Авива, на престижной улице Дизенгофф, на пересечении улиц Жаботинского и Базеля, один из самых популярных районов города, известный своими кафе, магазинами и уникальной атмосферой. Квартира в недавно отремонтированном здании в рамках проекта TAMA 3…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива, Бульвар Нордау, на старом севере Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК» 123 м2 жилой площади Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения Частная терраса на крыше пло…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Показать все Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Жилой квартал Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$877,800
Эксклюзивная продажа Расположен на 36 rue Bilu (уголок Лунца), в востребованном центре города В красивом сохранившемся здании (около 4 лет назад) Студия с мезонином Уникально! Очень высокие потолки Площадь: 46 м2 плюс мезонин 17 м2. Первый этаж: Кухня, ванная и ванная. Меццанин включает в се…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации