  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Жилой квартал Clair dans rue calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue magnifique

Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
;
8
ID: 34606
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Базель

О комплексе

В новом здании очень хорошая квартира площадью 85м2 Состоит из 3 комнат, 2 спален, включая мамад (комната безопасности) Большая ванная 5-й этаж лифт Прекрасный вид на Базель-стрит Очень тихий и очень яркий Южная ориентация Не скучать

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
