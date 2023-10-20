  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  4. Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville

Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$899,745
;
5
ID: 34757
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    ХаНевиим, 29

О комплексе

Français Français
Ханавиим 44 2 комнаты 50 м2 Сокка Терраса 2 этаж с лифтом Парковка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение

