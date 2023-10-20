  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer

Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34785
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ха-Яркон, Посольство Российской Федерации

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир просторные и хорошо агентские.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$896,610
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Жилой квартал Villa prestigieuse a vendre a gan yavne
Ган-Явне, Израиль
от
$3,54 млн
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Prix en baisse
Иерусалим, Израиль
от
$1,40 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Хадера, Израиль
от
$717,915
Очень приятная квартира из 4 номеров расположена в районе «Le Park». Вид на парк. Этот новый район имеет все преимущества: школы, парк, торговый центр... Очень большая терраса 28 м2. вид на море. 2 ванные комнаты. 1 парковка 4 лифта
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Показать все Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$1,82 млн
Новый эксклюзивный Дом в Барне на улице Zvi Segal Земля около 550 квадратных метров Построено около 320 квадратных метров с арендным жильем около 106 квадратных метров 4 спальни на верхнем этаже и подвале другой комнаты не включают размещение. Идеальное расположение над другими виллами и оче…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Жилой квартал Renove au coeur de kiryat moche
Иерусалим, Израиль
от
$971,850
Продвижение!!! Красивый отремонтированный 3P площадью 81 м2, в самом сердце Кирьят-Моче; рядом с синагогами, трамваем, балконом 15 м2 с суккой, качественное строительство! Частный вход. Это последняя квартира, доступная в проекте, ценовой этаж, Скажите: Эксклюзивное агентство Хадасса Такам
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации