  2. Израиль
  3. Ашкелон
  Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
;
7
ID: 34564
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю. С площадью 159 м2, с террасой 15 м2, эта просторная и светлая квартира находится на 13-м этаже, откуда открывается беспрепятственный и потрясающий вид на море. Характеристики: Современная резиденция с бассейном и тренажерным залом Безопасная комната (Safe Room) Центральный кондиционер Частная подземная парковка Рядом со всеми удобствами (магазины, школы, транспорт и т.д.) Редкая возможность в отличном месте, идеально подходит для семьи или для инвестиций высокого класса. Чтобы их видели абсолютно!

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
