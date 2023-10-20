Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки! - На 5-м и 6-м этажах, - Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями, Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террасу площадью 6 м2, - 2 большие спальни, - ванная и гостевой туалет, - прачечная, - Наверху: мастер-люкс XXL с собственной ванной комнатой, Превосходная терраса-Сукка площадью около 50 м2 выставлена на юго-западе! - клиринг с интегрированным пространством для хранения, - Пещера на террасе, - Укрытие в здании, - Парковочное место! Дуплекс расположен в тихом кондоминиуме 6 этажей, ухоженный, красивый вестибюль, лифт, общее безопасное пространство в здании. Дуплекс с большим потенциалом в сердце Хадеры, недалеко от сообществ, магазинов и удобств по невероятной цене! Для посещения, свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.