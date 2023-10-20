Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
БЖ
Re/MAX Hadera в исполнении Ra
Характеристики:
Дуплекс площадью около 150 м2 первоначально 5 штук, преобразованных в 4 штуки!
- На 5-м и 6-м этажах,
- Хорошая кухня, оборудованная многочисленными складскими и столовыми помещениями,
Просторная гостиная и столовая с выходом на первую террасу площадью 6 м2,
- 2 большие спальни,
- ванная и гостевой туалет,
- прачечная,
- Наверху: мастер-люкс XXL с собственной ванной комнатой,
Превосходная терраса-Сукка площадью около 50 м2 выставлена на юго-западе!
- клиринг с интегрированным пространством для хранения,
- Пещера на террасе,
- Укрытие в здании,
- Парковочное место!
Дуплекс расположен в тихом кондоминиуме 6 этажей, ухоженный, красивый вестибюль, лифт, общее безопасное пространство в здании.
Дуплекс с большим потенциалом в сердце Хадеры, недалеко от сообществ, магазинов и удобств по невероятной цене!
Для посещения, свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно