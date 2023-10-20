  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Exceptionnel

Жилой квартал Exceptionnel

Ашкелон, Израиль
от
$554,895
;
10
Оставить заявку
ID: 34763
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
исключительный Вечный вид на море Первая линия обращена к морю Небольшое здание на 3 этажа квартира 3 комнаты 60м2 + терраса 20м2 Очень хороший продукт для алии, стоящей лицом к морю, или инвестиции в длинные термальные или рибнб.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,72 млн
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,41 млн
Жилой квартал Beau 4 pieces entierement renove
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Жилой квартал Beau rez de jardin
Нагария, Израиль
от
$1,505
Вы просматриваете
Жилой квартал Exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$554,895
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета нало…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Жилой квартал Neuf vue sur la mer
Нагария, Израиль
от
$589,380
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Жилой квартал Agreable avec terrasse bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans rue calme neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Просторная 3-комнатная квартира, новый подрядчик, размещение примерно через 3 месяца. Очень яркие гостевые услуги + ванная комната и отдельный туалет. Балкон Сукка из гостиной, квартира находится на железнодорожной оси улицы Емин Авот, но сталкивается с тихим уголком. Лифт, модернизированное здание
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации