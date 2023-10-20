  1. Realting.com
  Израиль
  Бат-Ям
  Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

от
$846,450
;
6
ID: 34404
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut

О комплексе

Français Français
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры. Архитектура и дизайн Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson Interior Architects, отличается изысканным дизайном, высококлассными общими пространствами, ландшафтом Гил Дершман и экологическим уровнем 5281 – 3 звезды. Жители будут наслаждаться эксклюзивным клубом, тренажерным залом, игровыми площадками, подземной парковкой с электрическими терминалами и роскошными входными залами. Апартаменты и финиш Апартаменты, от 3 до 5 комнат и пентхаусов, оборудованы: • Интеллектуальная система домашней автоматизации и кондиционер VRF • Высококачественная кухня с кварцевой столешницей • Электрические жалюзи, дизайнерские двери и полы из фарфоровой керамики • Рафинированные ванные комнаты с премиальными кранами и нескользящей отделкой • Подготовка к домашнему кинотеатру и электрической зарядной станции Цены 2 номера от 2,290.000 NIS (пример для 14 этажа на западе с видом на море) 3 комнаты от 2.700.000 NIS (например, этаж 13 с подвалом) • 4 штуки из 3,450,000NIS 5 номеров от 3,680.000 NIS (пример для этажа 3 с парковкой и подвалом) 4 номера от 3.700.000 NIS (этаж 1, квартира с возможностью сокки) • Пентхаус 5 номеров 92.5M2 + 2 террасы от 92.5M2 и 50.5M2 до 8.200.000NIS Прогресс и условия • Полученные разрешения, работа в процессе (поддержка и этап раскопок) • Банкир: Банк Хапоалим • Запланированная поставка: 30 апреля 2029 • Благоприятные способы оплаты: отсутствие процентов или индексации (20% по подписи, 30% по промоутерскому кредиту, 45% по доставке, 5% по ключевой доставке) • Гарантия производителя Tidhar – 10 лет

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации