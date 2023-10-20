  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нагария
  4. Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

Нагария, Израиль
от
$564,300
;
12
ID: 34771
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Acre Subdistrict
  • Деревня
    Нагария
  • Адрес
    Вольфсон

О комплексе

В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открытый вид Рядом с яслями и школами и центром города Идеальный союз между городом, семьей и качеством жизни

Местонахождение на карте

Нагария, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

