Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya

В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открытый вид Рядом с яслями и школами и центром города Идеальный союз между городом, семьей и качеством жизни