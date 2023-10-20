  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee

Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ашкелон, Израиль
от
$1,13 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34735
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Эли Коэна

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
в городском округе, в роскошном здании с джакузи и сауной садовый фундамент, архитектор интерьера 5 штук, вид на море, частный бассейн исключительный

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,08 млн
Жилой квартал Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir
Ор Акива, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Жилой квартал Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m16m vue degagee
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
Вы просматриваете
Жилой квартал Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ашкелон, Израиль
от
$1,13 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces rue dizengoff tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$815,100
Квартира 2 комнаты 40 м2 Расположен на 1-м этаже на улице Дизенгофф, недалеко от Жаботинского, в самом сердце Тель-Авива. Район предлагает полную городскую жизнь, сочетая магазины, кафе, рестораны и доступность. Недвижимость была спроектирована архитектором с оптимизированной планировкой и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Показать все Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Продается исключительно! 15, улица Сутина (в рамках перспективного строительства) Тихая и престижная улица рядом с площадью Рабина Во время сноса и строительства ТАМА 1-й этаж 3 штуки 68,2 м2 плюс 14 балконов Лицом к Сутине! (Юго-восточная ориентация) Регулярная подземная парковка Просторная…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Показать все Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$558,030
3 шт. в новом районе Ир Аяин
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации