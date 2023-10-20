  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
;
4
ID: 34854
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Izhak Elhanan, 8

О комплексе

Français Français
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ Площадь: 135 м2 + терраса 12 м2 4 штуки 3 спальни 2 ванные комнаты, 3 туалета Мебель (вариант без мебели) 1 парковочное место Вид с моря Роскошный тур со всеми удобствами: спа, тренажерный зал, бассейн, 24-часовая охрана Стоимость: NIS 30 000 Плата за совместное владение: NIS 3800

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
