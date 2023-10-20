Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Трамвай в ожидании. 2 лифта на этаж, включая один из хабата и парковку Вступление в начале 2027 года Последние квартиры на продажу: 3 комнаты сад на первом этаже 60 м2 и сад 71 м2 Экспозиция: Север/Восток Цена: 3 950 000 ш 3 комнаты сад на первом этаже 85м2 и 265м2 сад Выставка: Северо-Восток Цена: 4.200,000 sh 4 номера 6-й этаж, 104 м2 и 9 м2 терраса, одна часть которой сокка Северо-Восточная выставка Цена: 4.200,000 sh 4 номера первый этаж 116м2 и сад 121м2 Цена: 6.110,000 sh 5 номеров на первом этаже, 137м2 и 27м2 сад Цена: 7.900,000 sh 5 номеров 5-й этаж, 123 м2 с террасой 17 м2, включая соку, прекрасный вид, Выставка: Северо-Восток Цена 5 200 000 руб. Пентхаусы 6 комнат Все пентхаусы дуплекс 137м2 с террасой 18м2 Цена 7 700 000 $ Оплата: 20%/80% Другие возможные способы оплаты по запросу Тема: Цены могут варьироваться Эти цены не включают наши агентские сборы 2% плюс маам (тва).