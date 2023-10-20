  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
;
6
ID: 34117
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    brhm prrh

О комплексе

Новый проект в Свято-Иерусалиме, расположенный в 30-этажном здании, недалеко от Байит Веган и Рамат Шарет и в 5 минутах от каньона Малха и дороги, ведущей во весь Иерусалим Роскошное лобби с 4 лифтами, охраной и спортзалом. Парковка и подвал для каждой квартиры Вход в 2027 году От 3 до 6 комнат с пентхаусами и цокольным этажом 3 комнаты 81м2 и терраса 9м2 4 номера 108м2 и терраса 12м2 4 комнаты 110м2 и терраса 10м2 4 комнаты 130м2 и терраса 13м2 5 номеров 123м2 и терраса 10м2 Цена от 3.500.000sh Цены не включают комиссию нашего агентства в размере 2%.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Хадера, Израиль
от
$652,080
Жилой квартал Bon emplacement
Ашкелон, Израиль
от
$413,820
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$5,36 млн
Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивнос…
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Показать все Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Хадера, Израиль
от
$652,080
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-комнатную квартиру в престижном комплексе SOHO! - В высоко ценимом современном комплексе, над франкоязычной Бет Хабад из Хадеры, - 4 штуки, хорошо расположенные около 105 м2, Панорамная терраса-веранда …
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$783,750
Продается Рядом с Фришманом 2 штуки 36 м2 Второй этап Арендовать 5000 Рядом с пляжем 2 500 000 Нис
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации