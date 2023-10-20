Жилой квартал Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Новый проект в Свято-Иерусалиме, расположенный в 30-этажном здании, недалеко от Байит Веган и Рамат Шарет и в 5 минутах от каньона Малха и дороги, ведущей во весь Иерусалим
Роскошное лобби с 4 лифтами, охраной и спортзалом.
Парковка и подвал для каждой квартиры
Вход в 2027 году
От 3 до 6 комнат с пентхаусами и цокольным этажом
3 комнаты 81м2 и терраса 9м2
4 номера 108м2 и терраса 12м2
4 комнаты 110м2 и терраса 10м2
4 комнаты 130м2 и терраса 13м2
5 номеров 123м2 и терраса 10м2
Цена от 3.500.000sh
Цены не включают комиссию нашего агентства в размере 2%.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно