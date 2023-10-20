Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Бэт Ям
О проекте
Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт.
Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, сочетающей элегантный дизайн и функциональность.
Здание состоит из 9 этажей и 38 квартир от 2 до 4 комнат, а также просторных пентхаусов с беспрепятственным видом и высококлассной отделкой.
Каждый блок имеет собственный балкон, парковочное место и аккуратный дизайн интерьера, продуманный в каждой детали.
Идеальная среда обитания
Дэниел Арт Бат Ям гармонично сочетает городскую жизнь с качеством жизни.
Проект имеет центральное расположение, недалеко от моря, основных транспортных маршрутов, торговых центров, школ и зон отдыха.
Таким образом, жители наслаждаются практичной, приятной и вдохновляющей повседневной жизнью в развивающемся районе.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Досуг
