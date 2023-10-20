  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
;
13
Оставить заявку
ID: 34097
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    HaRav Uziel, 37

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, сочетающей элегантный дизайн и функциональность. Здание состоит из 9 этажей и 38 квартир от 2 до 4 комнат, а также просторных пентхаусов с беспрепятственным видом и высококлассной отделкой. Каждый блок имеет собственный балкон, парковочное место и аккуратный дизайн интерьера, продуманный в каждой детали. Идеальная среда обитания Дэниел Арт Бат Ям гармонично сочетает городскую жизнь с качеством жизни. Проект имеет центральное расположение, недалеко от моря, основных транспортных маршрутов, торговых центров, школ и зон отдыха. Таким образом, жители наслаждаются практичной, приятной и вдохновляющей повседневной жизнью в развивающемся районе.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces aere et lumineux nord tlv 1 minute de la plage et du namal ben yehuda dizengoff super investissement loyer mensuel 7500 nis
Тель-Авив, Израиль
от
$830,775
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bel appartement calme
Раанана, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Жилой квартал Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme superbe opportunitee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новый в продаже исключительно В самом центре города тихая и очаровательная улица рядом с театрами. 12 Yosef Eliyahu Street Квартира 111 м2, 1-й этаж с лифтом Чтобы полностью отремонтировать Тройная экспозиция (Восток, Запад и Юг) Окруженный зеленью
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$940,500
Новый проект по Ramat Bet Shemesh расположен между Иерусалимом и центром страны Расположен рядом с Ramat Bet Shemesh К этому проекту относится роскошный жилой проект, включающий 3-4-5 номеров и пентхаусов, с прекрасным видом на парк, расположенный в природном лесу, недалеко от Матнаса и всех…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Жилой квартал Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Ашдод, Израиль
от
$717,915
Новая программа недвижимости на 3 номера в Ашдоде - Доставка за 26 месяцев Откройте для себя исключительный проект недвижимости в самом сердце Ашдода, строительство которого запланировано всего за 26 месяцев. Эта новая резиденция высокого класса возвышается на 8 этажах и имеет привилегирова…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации