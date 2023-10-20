Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Первый этаж: гостиная, кухня, терраса, ванная комната с душем, прачечная.
Запертая комната — для личных вещей.
Первый этаж: мастер-люкс с джакузи и душем, дополнительная ванная комната, терраса, 2 спальни с выходом на террасу.
2-й этаж – спальня, терраса, ванная комната.
Всего 4 террасы площадью около 100 м2.
Площадь поверхности: 260 м2.
Никаких обвинений в совладении.
Кондиционер в каждой комнате.
Солнечный водонагреватель + электрический.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
