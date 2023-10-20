  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$10,973
;
10
Оставить заявку
ID: 34829
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Первый этаж: гостиная, кухня, терраса, ванная комната с душем, прачечная. Запертая комната — для личных вещей. Первый этаж: мастер-люкс с джакузи и душем, дополнительная ванная комната, терраса, 2 спальни с выходом на террасу. 2-й этаж – спальня, терраса, ванная комната. Всего 4 террасы площадью около 100 м2. Площадь поверхности: 260 м2. Никаких обвинений в совладении. Кондиционер в каждой комнате. Солнечный водонагреватель + электрический.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Mini penthouse magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Un duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec votre piscine privee
Хадера, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$10,973
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Показать все Жилой квартал Spacieux et lumineux
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Ашкелон, Израиль
от
$540,788
4-комнатная квартира в центре Агамима в небольшом здании 4 этажа с 2 владельцами по обустройству, роскошное здание, просторная и светлая квартира с 2 террасами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Показать все Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Жилой квартал Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
исключительно для продажи, Рядом с площадью Рабина и бульваром Хань 44 улица Ибн Габирол В безопасном здании с дигикодом и системой сигнализации На 3-м этаже, тихо и приятно Просторная 2 спальня отремонтированная квартира + солнечная терраса 68 м2 + 5 м2 терраса Просторная спальня, гардеробн…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
На границе Бат-Яма и Тель-Авива, в нескольких минутах ходьбы от пляжа и трамвайной линии, проект HaGiborim предлагает две современные жилые башни, сочетающие в себе престиж, комфорт и долговечность архитектуры. Архитектура и дизайн Проект, разработанный Bar Orian Architects и Dana Oberson I…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации