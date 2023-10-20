Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Отличная 2-комнатная квартира на первом этаже с частным садом Откройте для себя эти очаровательные 2 комнаты, расположенные на первом этаже, предлагая современный интерьер и частный сад площадью 50 м2, идеально подходящий для отдыха на открытом воздухе и прекрасных дней. Характеристики: • 55 м2 внутреннего пространства Частный сад площадью 50 м2 • Комфортабельный номер Современная ванная комната • Парковочное пространство включено • Запланированная поставка до конца 2026 года Яркая и функциональная квартира, идеально подходящая для пары или любого желающего жить в современной и приятной обстановке. Близость и окружение: Расположен в нескольких минутах от Grande Avenue Balfour, с магазинами, супермаркетами, общественным транспортом и синагогами. Школы и детские учреждения легко доступны. Трамвай находится в нескольких минутах ходьбы, что позволяет легко путешествовать по всему городу. Гранд-авеню Ха