  4. Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Бат-Ям, Израиль
от
$815,100
;
2
ID: 34903
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Français Français
Отличная 2-комнатная квартира на первом этаже с частным садом Откройте для себя эти очаровательные 2 комнаты, расположенные на первом этаже, предлагая современный интерьер и частный сад площадью 50 м2, идеально подходящий для отдыха на открытом воздухе и прекрасных дней. Характеристики: • 55 м2 внутреннего пространства Частный сад площадью 50 м2 • Комфортабельный номер Современная ванная комната • Парковочное пространство включено • Запланированная поставка до конца 2026 года Яркая и функциональная квартира, идеально подходящая для пары или любого желающего жить в современной и приятной обстановке. Близость и окружение: Расположен в нескольких минутах от Grande Avenue Balfour, с магазинами, супермаркетами, общественным транспортом и синагогами. Школы и детские учреждения легко доступны. Трамвай находится в нескольких минутах ходьбы, что позволяет легко путешествовать по всему городу. Гранд-авеню Ха

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
{{ paymentPerMonth }} USD
