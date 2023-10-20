Жилой квартал Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Отличная 2-комнатная квартира на первом этаже с частным садом
Откройте для себя эти очаровательные 2 комнаты, расположенные на первом этаже, предлагая современный интерьер и частный сад площадью 50 м2, идеально подходящий для отдыха на открытом воздухе и прекрасных дней.
Характеристики:
• 55 м2 внутреннего пространства
Частный сад площадью 50 м2
• Комфортабельный номер
Современная ванная комната
• Парковочное пространство включено
• Запланированная поставка до конца 2026 года
Яркая и функциональная квартира, идеально подходящая для пары или любого желающего жить в современной и приятной обстановке.
Близость и окружение:
Расположен в нескольких минутах от Grande Avenue Balfour, с магазинами, супермаркетами, общественным транспортом и синагогами.
Школы и детские учреждения легко доступны.
Трамвай находится в нескольких минутах ходьбы, что позволяет легко путешествовать по всему городу.
Гранд-авеню Ха
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно