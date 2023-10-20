  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Герцлия
  4. Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe

Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe

Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 34198
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Заменгоф

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Резиденция Заменгоф - это необычная недвижимость, которая воплощает конфиденциальность, роскошь и комфорт на самом высоком уровне. Расположенный в мирном и пастырском районе Герцлия Б, недалеко от престижного Кфар Шмарьяху, он пользуется привилегированным расположением в одном из самых популярных районов города. Кроме того, его практический доступ к основным автомагистралям обеспечивает бесперебойную связь со всеми районами Израиля. Этот эксклюзивный частный жилой комплекс включает в себя огороженный участок площадью 1125 м2, в котором находится великолепная независимая вилла с собственным внутренним двором и бесконечным бассейном, а также два частных дома, прилегающих. Каждый из этих домов имеет свой внутренний двор и бесконечный бассейн, предлагающий несравненный жизненный опыт. Вся недвижимость, включая три дома, была тщательно спроектирована «Meny Sayag Architects», известным дизайном роскошных домов в Израиле и на международном уровне. Их творения включают в себя передовые современные элементы и соответствуют международным стандартам качества и отделки без компромиссов. Каждая резиденция в комплексе также имеет два выделенных парковочных места. **Вилла** 345 м2 на трех уровнях Ориентации: Север, Юг, Восток Суд: 106 м2 Бассейн: 23 м2 Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад) Ванные комнаты: 3 Отдельные туалеты Парковка: 2 – включая крытое пространство ** Соседний дом 1** 327 м2 разбросаны по трем уровням Ориентации: Север, Юг, Запад Двор: 82 м2 Бассейн: 19 м2 Номера: 5 - в т.ч. 3 в люксовых спальнях и безопасной комнате (мамад) Ванные комнаты: 3 Отдельные туалеты Отдельная прачечная Парковка: 2 ** Прикрепленный дом 2** 337 м2 на трех уровнях Ориентации: Север, Юг, Восток Двор: 120 м2 Бассейн: 26 м2 Номера: 6 - в т.ч. 2 спальни и безопасная комната (мамад) Ванные комнаты: 4 Отдельные туалеты Отдельная прачечная Парковка: 2 ** Элементы роскоши и спецификации высокого класса**: Единая входная дверь со встроенным кодом и функциональностью через приложение Дизайн кухни Custom - Нагретый бассейн с электрическим одеялом от Wolff Pool, украшенный изысканной мозаичной плиткой - Обычные столярные работы по всему дому Освещение, разработанное архитектором - Многослойный дубовый пол в гостиных и подвале - Роскошное мраморное наружное покрытие Передовая система домашней автоматизации Кондиционер VRF Daikin - Продвинутая система безопасности с камерами и сигнализацией - Напольное отопление на водной основе - Теплоизоляция с УФ и антисолнечным остеклением Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Тель-Авив, Израиль
от
$1,11 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$15,68 млн
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek 2 pieces rue molcho tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Рамат-Ган, Израиль
от
$1,08 млн
Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной б…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Жилой квартал Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Герцлия, Израиль
от
$2,66 млн
супер-оппортунистический Последняя земля для продажи в Hertzelya ayeroka. 560 м2 Частная земля очень хорошо расположен, недалеко от Раананы, школ, синагог, магазинов Возможность построить 2 коттеджа или большую виллу Не дай этой возможности пройти и позвони мне
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации