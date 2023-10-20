  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Жилой квартал Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
;
8
ID: 34661
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Michael Avi Yona, 32

О комплексе

Холиланд – район в полном обновлении, со строительством магазинов, синагог и модернизированных парков! Роскошный пентхаус в здании с престижным лобби, тренажерным залом и 3 лифтами Шаббат. 5 номеров (легкая возможность переехать на 7), жилая площадь 243 м2 + 180 м2 террас Soukka - всего 423 м2, с открытым и зеленым панорамным видом на Иерусалим. Огромная гостиная с современной американской кухней, мрамор по всей квартире, настоящий паркет в номерах. Просторный 25 м2 + мастер-люкс, с гардеробной, ванной комнатой и частной террасой с видом. 4 выставки, Мамад, центральный кондиционер... 3 парковочных места и 2 подвала. Редкое добро для знатоков, которые умеют проектировать и разглядывать!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

