  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee

Рамат-Ган, Израиль

Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
;
5
ID: 34186
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган
  • Адрес
    Арье Бен-Элиэзер, 69

О комплексе

Рамат ган. Район проживания. Дом отремонтирован с 7 комнатами, с отделкой Mamad ET, разделенной 2 комнатами. (можно арендовать отдельно).

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

