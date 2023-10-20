  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
;
9
ID: 34630
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - Сказочный пентхаус в историческом здании в самом сердце Тель-Авива! 5 штук 4 спальни (включая безопасную комнату) 2 ванные комнаты 3 туалета Частная терраса на крыше с возможностью установки джакузи 130 м2 в помещении + 20 м2 терраса + 70 м2 крыша Нет парковки Цена: 15 000 000 шекелей Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или видео посещения.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
