Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов, в том числе один из Шаббата. ⭐️ Большая солнечная терраса, обращенная на запад 15 м2 ⭐️ Яркое жилое пространство с потрясающим панорамным видом на море!!! ⭐️ Спальня с большим окном с видом на море, ⭐️ Система домашней автоматизации, ⭐️ Подземная парковка, ⭐️ Частный подвал. И это еще не все! В здании есть превосходное лобби, бассейн, тренажерный зал и наблюдение 24/7. Красивое здание, построенное застройщиком, известным своим качеством строительства. У подножия здания великолепная прогулка с будущим Тайелетом и отдельным пляжем. Вы также можете найти заповедник Гедор. Мечта сбылась! Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.