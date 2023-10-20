Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera!
Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем!
Характеристики:
⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2),
⭐️ На 12 этаже из 25,
⭐️ Несколько лифтов, в том числе один из Шаббата.
⭐️ Большая солнечная терраса, обращенная на запад 15 м2
⭐️ Яркое жилое пространство с потрясающим панорамным видом на море!!!
⭐️ Спальня с большим окном с видом на море,
⭐️ Система домашней автоматизации,
⭐️ Подземная парковка,
⭐️ Частный подвал.
И это еще не все!
В здании есть превосходное лобби, бассейн, тренажерный зал и наблюдение 24/7.
Красивое здание, построенное застройщиком, известным своим качеством строительства.
У подножия здания великолепная прогулка с будущим Тайелетом и отдельным пляжем.
Вы также можете найти заповедник Гедор.
Мечта сбылась!
Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
Хадера, Израиль
