Жилой квартал Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer

Хадера, Израиль
от
$962,445
;
8
ID: 34345
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Français Français
БЖ Эксклюзив в одном из флагманских проектов морского побережья, Hof Halavan de Hadera! Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам квартиру мечты в очень высоком стоящем здании перед морем! Характеристики: ⭐️ 3-комнатная квартира (87 м2), ⭐️ На 12 этаже из 25, ⭐️ Несколько лифтов, в том числе один из Шаббата. ⭐️ Большая солнечная терраса, обращенная на запад 15 м2 ⭐️ Яркое жилое пространство с потрясающим панорамным видом на море!!! ⭐️ Спальня с большим окном с видом на море, ⭐️ Система домашней автоматизации, ⭐️ Подземная парковка, ⭐️ Частный подвал. И это еще не все! В здании есть превосходное лобби, бассейн, тренажерный зал и наблюдение 24/7. Красивое здание, построенное застройщиком, известным своим качеством строительства. У подножия здания великолепная прогулка с будущим Тайелетом и отдельным пляжем. Вы также можете найти заповедник Гедор. Мечта сбылась! Беазрат Хашем, Беяхад УБЕСимха Ненатсеа! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации