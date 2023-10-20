  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2

ID: 34141
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Français Français
Квартира 3 номера, 71 м2, полностью отремонтирована - расположена в стратегическом месте между улицами Кинг-Джордж и Безалл, в месте встречи районов Рехавия и Нахлаот, и в нескольких минутах ходьбы от рынка Махане Иегуда. Терраса 7 м2, на 4 этаже с лифтом. Очень светлая квартира, включая родительский люкс. Новая и оборудованная кухня: почти все интегрировано (включая холодильник), много шкафов и 2 раковины. новые интегрированные настенные шкафы в гостиной, спальнях и прихожей. Электрические жалюзи и бронированные двери Цена: 3800000sh

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение

