  4. Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine

Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
;
5
ID: 34327
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Ostrovski, 33

О комплексе

Очень красивый дом с бассейном, расположенный в центре города Раанана. Хорошие преимущества. Тихая улица. 7 номеров, включая 3 люкса. очень большой подвал площадью 450 м2 жилой площади и 455 м2 земли. Парковка. .

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

