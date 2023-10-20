Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

БЖ Новый исключительно! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет роскошный 6-комнатный дом в новом жилом районе Гиват Ольга, примерно в 200 метрах от моря! Новый дом, уникальная среда обитания: - Недавний ультра-дизайн дома, - 6 комнат площадью 270 м2 на участке площадью около 230 м2, Современный и изысканный интерьер, продуманный в каждой детали, - Большая гостиная с видом на улицу, Превосходная кошерная кухня высокого класса с большим центральным островом - Большой светлый родительский люкс, - Просторные комнаты, возможность создания студии с независимым входом; - Крыша сверху с видом на море! - Обычная столярная мастерская, Кондиционер в каждой комнате, - Умный дом - система домашней автоматизации, - Две парковки, подвал. Исключительное добро! Мечта жить у моря! Так чего же ты ждешь? Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Профессиональная степень - 313736