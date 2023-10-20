Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет роскошный 6-комнатный дом в новом жилом районе Гиват Ольга, примерно в 200 метрах от моря!
Новый дом, уникальная среда обитания:
- Недавний ультра-дизайн дома,
- 6 комнат площадью 270 м2 на участке площадью около 230 м2,
Современный и изысканный интерьер, продуманный в каждой детали,
- Большая гостиная с видом на улицу,
Превосходная кошерная кухня высокого класса с большим центральным островом
- Большой светлый родительский люкс,
- Просторные комнаты,
возможность создания студии с независимым входом;
- Крыша сверху с видом на море!
- Обычная столярная мастерская,
Кондиционер в каждой комнате,
- Умный дом - система домашней автоматизации,
- Две парковки, подвал.
Исключительное добро! Мечта жить у моря!
Так чего же ты ждешь?
Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера
Профессиональная степень - 313736
Хадера, Израиль
