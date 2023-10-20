  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Vous revez dune maison privee en bord de mer oui cest possible

Хадера, Израиль
от
$2,41 млн
;
9
ID: 34320
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    ХаНегев

О комплексе

БЖ Новый исключительно! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет роскошный 6-комнатный дом в новом жилом районе Гиват Ольга, примерно в 200 метрах от моря! Новый дом, уникальная среда обитания: - Недавний ультра-дизайн дома, - 6 комнат площадью 270 м2 на участке площадью около 230 м2, Современный и изысканный интерьер, продуманный в каждой детали, - Большая гостиная с видом на улицу, Превосходная кошерная кухня высокого класса с большим центральным островом - Большой светлый родительский люкс, - Просторные комнаты, возможность создания студии с независимым входом; - Крыша сверху с видом на море! - Обычная столярная мастерская, Кондиционер в каждой комнате, - Умный дом - система домашней автоматизации, - Две парковки, подвал. Исключительное добро! Мечта жить у моря! Так чего же ты ждешь? Рахель Бенгигуи — профессионалы RE/MAX Хадера Профессиональная степень - 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,912
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Жилой квартал 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашдод, Израиль
от
$1,11 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$869,022
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Жилой квартал Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Тель-Авив, Израиль
от
$1,32 млн
Прекрасный 2. номера + балкон; полностью сделанный известным дизайнером-архитектором в престижном проекте Йосси Авраами в NOGA, лицом к пляжу, в окружении модных кафе, ресторанов, винных баров, мастерских художников и театра. Доступ в рабочее пространство, тренажерный зал и зал для пилатеса,…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации