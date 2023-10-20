  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
;
5
ID: 34540
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Gideon Hausner, 11

О комплексе

Français Français
Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый! Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, центральный кондиционер, отопление пола, 3 туалета, 2 крытых парковочных места и погреб!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Досуг

