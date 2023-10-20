  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse etage haut avec vue haut standing luxueux neuf proche de la mer projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$879,054
;
6
ID: 34245
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Mardochee Khayat предлагает вам жить в новом проекте в районе Гейли Ям. Архитектурно спроектированная конструкция предлагает вам жить в комплексе из трех зданий у подножия торгового центра, где будут представлены красивые бренды. Рядом с новой ратушей Нетании, автобусы, которые обслуживают весь Израиль, легкий доступ к шоссе Кафе, рестораны, супермаркеты и домашнее оборудование и все это у подножия проекта. Особенности проекта Очень красивое двойное лобби, оформленное архитектором для максимальной конфиденциальности владельцев. В спортзале, детской комнате, рабочей комнате Три педагога, включая Шаббат Ясный вид с первых этажей. Проект с банковской гарантией Возможность 20% финансирования по контракту и 80% при обработке ключей Каждая квартира продается с частной парковкой. Высокие стандарты обслуживания Особенности квартиры Плитка через дом 80х80 Подготовка к кондиционеру Качественная мебель для ванной Смешать краны Качественные межкомнатные двери Настраиваемая кухня Электрические жалюзи через дом Несколько квартир продаются 3 комнаты поверхность 79 м2 + 12 м2 терраса 4 комнаты площадью 102 м2 +12 м2 терраса 5 комнатная поверхность 122 м2 + 20 м2 терраса Больше информации Контакты Мардоче Хаят

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Оставьте Вашу заявку
Оставить заявку
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации