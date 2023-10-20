Жилой квартал Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эксклюзивная продажа
В центре города, 57 rue Melchett
Рядом с бульваром Бен-Цион и в нескольких шагах от бульвара Ротшильд
В новом бутик-здании
Великолепный дуплексный пентхаус, со вкусом устроенный
4 номера, 5-й этаж, вид на запад
112 м2 + около 32 м2 солнечных террас
Нижний уровень:
3 спальни, включая мастер-люкс с небольшой солнечной террасой и отдельными туалетами.
Наверху:
Большая яркая гостиная, включая кухню и гостиную, с доступом к солнечной террасе.
Погреб площадью 12 м2,
лифт
и парковочное место в подвале.
В здании также есть велосипедная и коляска.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно