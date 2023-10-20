Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim.
7-этажное здание
доступно в марте 2026 года
Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком
Последние квартиры 4p, Рез де Жардин
131 М2 и 28 м2 сад на 5,270,000sh
4p,113m2 и 35m2 сад до 4,720,000sh
Цены могут быть изменены и не включают сборы нашего агентства, которые составляют 2% без учета налогов.
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно