Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, Рез де Жардин 131 М2 и 28 м2 сад на 5,270,000sh 4p,113m2 и 35m2 сад до 4,720,000sh Цены могут быть изменены и не включают сборы нашего агентства, которые составляют 2% без учета налогов. Для получения дополнительной информации или для организации визита,