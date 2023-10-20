  1. Realting.com
Жилой квартал Bon emplacement

Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
;
4
ID: 34871
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRechavim, 11

О комплексе

В самом сердце района Бака, улица Мекор Чаим. Квартира 4 шт 100 м2 в высотном здании, 1-й этаж с балконом и лифтом, включая парковку и подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Realting.com
Перейти
