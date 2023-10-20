  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble

Жилой квартал A ne pas manquer agreable bonne affaire dans un bel immeuble

Ашкелон, Израиль
от
$721,050
;
8
ID: 34692
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Français Français
Мини-пентхаус 4,5 номеров с террасой 27м2. подвал и 2 парковочных места. спортзал без здания, в 2 шагах от озера.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

