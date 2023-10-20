  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Panorama sud ouest residence recente

Жилой квартал Panorama sud ouest residence recente

Иерусалим, Израиль
от
$877,800
;
9
ID: 34306
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRechavim, 11

О комплексе

✨ НОВОСТИ - МЕКОР ХЕЙМ ✨В искомом районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, недалеко от зеленой набережной парка ХаМесила, ведущей прямо к Мошаве Германит, и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. Расположенный в недавнем бутик-здании с красивым лобби и лифтом в Шаббате, откройте для себя эту красивую 3-комнатную квартиру на 7-м этаже, предлагающую комфорт, свет и исключительные виды. С площадью 66 м2 интерьеров + балкон 4 м2, квартира имеет ориентирование на юг, гарантируя абсолютную яркость в течение дня. Гостиная, залитая светом, открывается на балкон с панорамным видом на горы, беспрепятственным, эффектным видом. Полностью обновленная кухня продается оборудованной: ✔️ печь ✔️ газовая плита ✔️ Две раковины ✔️ Стиральная машина ✔️ сушилка Квартира также включает: Mamad (сильная комната) • Современная ванная комната с душем • Наземное отопление • Центральный кондиционер Недвижимость продается с подземным парковочным местом и частным погребом, что является дополнительным востребованным комфортом. ????? Яркая, функциональная и идеально расположенная квартира под ключ. ???? Предлагается по отличной цене для сектора. У подножия будущей линии Трамвая!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
