Жилой квартал Panorama sud ouest residence recente

✨ НОВОСТИ - МЕКОР ХЕЙМ ✨В искомом районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, недалеко от зеленой набережной парка ХаМесила, ведущей прямо к Мошаве Германит, и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота.
Расположенный в недавнем бутик-здании с красивым лобби и лифтом в Шаббате, откройте для себя эту красивую 3-комнатную квартиру на 7-м этаже, предлагающую комфорт, свет и исключительные виды.
С площадью 66 м2 интерьеров + балкон 4 м2, квартира имеет ориентирование на юг, гарантируя абсолютную яркость в течение дня.
Гостиная, залитая светом, открывается на балкон с панорамным видом на горы, беспрепятственным, эффектным видом.
Полностью обновленная кухня продается оборудованной:
✔️ печь
✔️ газовая плита
✔️ Две раковины
✔️ Стиральная машина
✔️ сушилка
Квартира также включает:
Mamad (сильная комната)
• Современная ванная комната с душем
• Наземное отопление
• Центральный кондиционер
Недвижимость продается с подземным парковочным местом и частным погребом, что является дополнительным востребованным комфортом.
????? Яркая, функциональная и идеально расположенная квартира под ключ.
???? Предлагается по отличной цене для сектора.
У подножия будущей линии Трамвая!
Иерусалим, Израиль
