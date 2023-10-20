Жилой квартал Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
;
5
ID: 34625
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Гордон, 5

О комплексе

АПАРТАМЕНТ 4 ЧАСТИ С СИЗО ВИДЕО - ДВОЕ НЕ С ГОРДОНСКОГО ПЛАГА Площадь: 94 м2 построена + 10 м2 терраса Пол: 1 из 7 Части: 4 3 спальни 2 ванные комнаты Парковка: 2 Откройте для себя идеальный баланс между комфортом, стилем и привилегированным расположением в этой превосходной 4-комнатной квартире в самом сердце Тель-Авива. Расположенная на Гордон-стрит, эта недвижимость предлагает идеальный городской образ жизни - всего в нескольких минутах ходьбы от кафе, ресторанов, пляжей, отелей, синагог, спортзалов и супермаркетов. Все, что вам нужно ежедневно, находится в пределах досягаемости. Цена: IL 9 500 000 Свяжитесь с нами сейчас, чтобы организовать визит.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации