  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
;
10
ID: 34488
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Tirza, 7

О комплексе

Продажа - 2 части - Американская колония - Тель-Авив Квартира 50 м2 + терраса 7 м2 в новом высотном здании Расположен на 1-м этаже, в абсолютно спокойной, душевной деревне в центре города. Яркая гостиная с открытой кухней Просторная комната (включая Мамеда) Пешком: пляж Альма, Яффо, Неве Цедек, трамвай красной линии Арендованная недвижимость 7500/месяц – идеальное вложение или фут-к-земле Стоимость: 3 400 000 (гибкость возможна)

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
