Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Продажа - 2 части - Американская колония - Тель-Авив
Квартира 50 м2 + терраса 7 м2 в новом высотном здании
Расположен на 1-м этаже, в абсолютно спокойной, душевной деревне в центре города.
Яркая гостиная с открытой кухней
Просторная комната (включая Мамеда)
Пешком: пляж Альма, Яффо, Неве Цедек, трамвай красной линии
Арендованная недвижимость 7500/месяц – идеальное вложение или фут-к-земле
Стоимость: 3 400 000 (гибкость возможна)
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
