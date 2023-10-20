Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Статус проекта
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании.
Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа.
На одной из самых желанных улиц города
Характеристики проекта
Проект включает в себя несколько квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также 2 пентхауса с террасой.
Наружное природное каменное покрытие
Четыре квартиры на этаже
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 5 метров и спроектировано архитектором
2 лифта, включая хаббатский
подземный паркинг
Выпуск в конце декабря 2027 года
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Квартира из 3 комнат с поверхностью
91 м2 плюс терраса 12,5 м2
Квартира из 4 комнат с поверхностью
108 м2 плюс терраса 12,5 м2
Квартира из 5 комнат с поверхностью
130 м2 плюс терраса 25,5 м2
Наводнение по всему дому 80х80
Центральный кондиционер
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Внутренняя дверь качеств
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно