Жилой квартал Appartement 5 pieces 166m2 givat shaoul jerusalem

Иерусалим, Израиль
$1,94 млн
5
ID: 34140
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Shlomo Alkabets, 9

О комплексе

Français Français
Апартаменты 5 комнат - 166м2 - Гиват Шауль Иерусалим Балкон 12 м2 - (Сукка 4 м2), 5-й этаж Столовая, кухня 4 спальни (мамад) 3 ванные комнаты, 3 туалета Пряди, кондиционер, порошок хемы, радиаторы, газовый водонагреватель Бронированная дверь, 1 парковка, 1 подвал, лифт, доступ для инвалидов Цена: 6 200 000 шекелей (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
