Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf

Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании.
Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа.
На одной из самых желанных улиц города
Характеристики проекта
Проект включает в себя 25 квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус.
Наружное природное каменное покрытие
Три квартиры на этаже
Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 6 метров и спроектировано архитектором
2 лифта, включая хаббатский
Подземное парковочное место
Доставка в течение 30 месяцев
Банковская гарантия
Особенности квартиры
Наводнение по всему дому 80х80
Центральный кондиционер
Качественная мебель для ванной
Клапан марки Grohe
Качественная внутренняя дверь
Настраиваемая кухня
Электрические магазины во всем доме
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно