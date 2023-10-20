  1. Realting.com
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
;
6
ID: 34420
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Malachi, 9

О комплексе

Новый жилой проект 7-этажное бутик-здание, высококлассное, расположенное в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, В нескольких минутах ходьбы находятся порт Тель-Авив, пристань для яхт, пляжи, парк Яркон, Ган Ха Планируемая доставка: февраль 2027 Типологии доступны Апартаменты 2, 3 и 4 номера от 5.680,000NIS Садовые апартаменты с частной ландшафтной зоной Пентхаусы с большими панорамными террасами Просторные террасы, предлагающие естественное освещение Услуги и оборудование Престижная прихожая и изысканные общие зоны Частная подземная роботизированная парковка Гармоничное озеленение жилого района Современные технологии и высококачественные материалы Сильные стороны Премиальное расположение: в 5 минутах ходьбы от парка Яркон, пляжа Тель-Авива и порта Резиденция, созданная человеком — ограниченное количество квартир Сильный спрос на недвижимость в районе и отличный инвестиционный потенциал Высококачественные услуги, предназначенные для оптимального качества жизни

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации