Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Новый жилой проект 7-этажное бутик-здание, высококлассное, расположенное в одном из самых востребованных районов Тель-Авива,
В нескольких минутах ходьбы находятся порт Тель-Авив, пристань для яхт, пляжи, парк Яркон, Ган Ха
Планируемая доставка: февраль 2027
Типологии доступны
Апартаменты 2, 3 и 4 номера от 5.680,000NIS
Садовые апартаменты с частной ландшафтной зоной
Пентхаусы с большими панорамными террасами
Просторные террасы, предлагающие естественное освещение
Услуги и оборудование
Престижная прихожая и изысканные общие зоны
Частная подземная роботизированная парковка
Гармоничное озеленение жилого района
Современные технологии и высококачественные материалы
Сильные стороны
Премиальное расположение: в 5 минутах ходьбы от парка Яркон, пляжа Тель-Авива и порта
Резиденция, созданная человеком — ограниченное количество квартир
Сильный спрос на недвижимость в районе и отличный инвестиционный потенциал
Высококачественные услуги, предназначенные для оптимального качества жизни
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно