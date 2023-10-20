Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи - ДУПЛЕКС ПЕНТУЗ 3 ЧАСТИ В ФЛОРЕНТИНЕ
109 м2 + 63 м2 терраса
2 спальни
1 ванная комната, 2 туалета
Дуплексный пентхаус
Высококачественная отделка
Парковка
Новое здание
Этот великолепный юго-западный дуплекс предлагает исключительную среду обитания с прямым доступом лифта к квартире с верхнего этажа. Вы можете получить доступ к квартире с обоих уровней.
Верхний уровень:
Открытая кухня
Яркая гостиная
Гостевые туалеты
Большая терраса 60 м2
Нижний уровень:
2 комфортабельных номера
1 современная ванная комната
3 м2 балкон
Флорентийский район
Стоимость: ILS 7 200 000
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать визит
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно