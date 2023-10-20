  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 34646
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для продажи - ДУПЛЕКС ПЕНТУЗ 3 ЧАСТИ В ФЛОРЕНТИНЕ 109 м2 + 63 м2 терраса 2 спальни 1 ванная комната, 2 туалета Дуплексный пентхаус Высококачественная отделка Парковка Новое здание Этот великолепный юго-западный дуплекс предлагает исключительную среду обитания с прямым доступом лифта к квартире с верхнего этажа. Вы можете получить доступ к квартире с обоих уровней. Верхний уровень: Открытая кухня Яркая гостиная Гостевые туалеты Большая терраса 60 м2 Нижний уровень: 2 комфортабельных номера 1 современная ванная комната 3 м2 балкон Флорентийский район Стоимость: ILS 7 200 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать визит

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Раанана, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Holyland golden heights
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,03 млн
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знамени…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,19 млн
МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации