  4. Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$736,725
;
6
ID: 34331
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Pesach Hevroni

О комплексе

В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепятственным панорамным видом на запад. Просторная и светлая гостиная открывается на современную кухню, в квартире есть удобная спальня с интегрированной мамочкой и элегантная ванная комната. Частный погреб и подземное парковочное место дополняют эту собственность. Магазины, услуги и трамвай находятся прямо у подножия здания, предлагая исключительный комфорт для жизни. В настоящее время арендовано 4800

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

