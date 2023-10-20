Жилой квартал Elegance contemporaine avec vue panoramique vivre en hauteur a jerusalem jerusalem immobilier 026786595

В недавней резиденции в Кирьят-Йовельском районе откройте для себя превосходную 2-комнатную квартиру, современную, яркую и прекрасно обслуживаемую. Расположенный на 11-м этаже здания, построенного в 2023 году с лифтом Шаббата, он предлагает площадь 50 м2, удлиненную балконом 4 м2 с беспрепятственным панорамным видом на запад. Просторная и светлая гостиная открывается на современную кухню, в квартире есть удобная спальня с интегрированной мамочкой и элегантная ванная комната. Частный погреб и подземное парковочное место дополняют эту собственность. Магазины, услуги и трамвай находятся прямо у подножия здания, предлагая исключительный комфорт для жизни. В настоящее время арендовано 4800