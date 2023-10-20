Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Квартира 4 светлых номера с балконом и открытым видом Превосходная 4-комнатная квартира, расположенная на 6-м этаже, предлагает просторный интерьер площадью 101,5 м2 и балкон площадью 12 м2, идеально подходит для наслаждения на открытом воздухе и естественным освещением. Характеристики: Площадь внутренней поверхности: 101,5 м2 Балкон: 12 м2 Три комфортабельных номера Две современные ванные комнаты Два WC Парковочное пространство включено Новое здание с уже начатыми работами окружающая среда и близость: В нескольких минутах от моря Рядом со всеми магазинами, супермаркетами и основными услугами Легкий доступ к общественному транспорту Школы и учреждения для детей поблизости Живой городской район, идеально подходит для прогулок и отдыха