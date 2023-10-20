  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Нетания, Израиль
от
$1,11 млн
;
1
ID: 34908
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Кикар ХаАцмаут, 11

О комплексе

Français Français
Квартира 4 светлых номера с балконом и открытым видом Превосходная 4-комнатная квартира, расположенная на 6-м этаже, предлагает просторный интерьер площадью 101,5 м2 и балкон площадью 12 м2, идеально подходит для наслаждения на открытом воздухе и естественным освещением. Характеристики: Площадь внутренней поверхности: 101,5 м2 Балкон: 12 м2 Три комфортабельных номера Две современные ванные комнаты Два WC Парковочное пространство включено Новое здание с уже начатыми работами окружающая среда и близость: В нескольких минутах от моря Рядом со всеми магазинами, супермаркетами и основными услугами Легкий доступ к общественному транспорту Школы и учреждения для детей поблизости Живой городской район, идеально подходит для прогулок и отдыха

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
