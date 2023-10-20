Жилой квартал Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Квартира 4 светлых номера с балконом и открытым видом
Превосходная 4-комнатная квартира, расположенная на 6-м этаже, предлагает просторный интерьер площадью 101,5 м2 и балкон площадью 12 м2, идеально подходит для наслаждения на открытом воздухе и естественным освещением.
Характеристики:
Площадь внутренней поверхности: 101,5 м2
Балкон: 12 м2
Три комфортабельных номера
Две современные ванные комнаты
Два WC
Парковочное пространство включено
Новое здание с уже начатыми работами
окружающая среда и близость:
В нескольких минутах от моря
Рядом со всеми магазинами, супермаркетами и основными услугами
Легкий доступ к общественному транспорту
Школы и учреждения для детей поблизости
Живой городской район, идеально подходит для прогулок и отдыха
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно