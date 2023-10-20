  1. Realting.com
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Ашдод, Израиль
от
$984,390
;
6
ID: 34104
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Altalena

О комплексе

Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 террасы Цена от 3 400 000 Условия оплаты: 7 % на подпись 8% в начале работы 85% при доставке Без индексации! Цена установлена сегодня на доставку через 5 лет! Технические характеристики – апартаменты от 4 до 5 комнат Строительство: Зеленое строительство по 5281 Натуральный каменный фасад или Порчелланоса Производительность тепловой и акустической изоляции Высокая высота потолка в общих зонах Интеллектуальный лифт с дизайном освещения Видеоинтерком с цветным экраном Просторный входной зал, техническая комната и велосипедная комната Предварительная установка воздуховодного кондиционирования Бронированная дверь при входе, высокотехнологичные внутренние двери Интеллектуальная электрическая система Частное пространство для хранения для каждой единицы Интерьер квартир: Современная и светлая архитектура Плитка высокого класса Porcellanosa (100x100 / 80x80 см) Просторный балкон с дизайном стеклянных перил Подготовка к джакузи и открытой кухне на балконе (в зависимости от модели) Телевизор и розетки RJ45 во всех номерах Электрические жалюзи с конструктивными переключателями Предварительно установленный воздуховодный кондиционер 3x25A трехфазное электричество Ванные комнаты и санитарные сооружения: Современная плитка во всех частях воды Висячая мебель + зеркало в родительском люксе Двойная раковина в детской ванной комнате (в зависимости от квартиры) WC подвешен во всех ванных комнатах Аэраторы установлены в каждой ванной комнате Кухня: Высококачественная кухня с центральным островом Встроенная раковина с дизайнерским краном Место для посудомоечной машины, духовки и двойного холодильника Кварцевая или гранитная столешница Большое хранилище Подготовка к электрической зарядной станции для автомобиля Ашдод - это расширяющийся город с высоким потенциалом развития. Шимон Перес будет включать: Около 3600 новых единиц жилья Динамические коммерческие зоны Современные государственные учреждения Большие зеленые насаждения для оптимального качества жизни Это позволит создать новые рабочие места и удовлетворить растущий спрос на жилье. Стратегическое расположение: Рядом с университетским кампусом, парком высоких технологий и станцией этот проект недвижимости предлагает современную, динамичную и связанную среду обитания.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Нагария, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$627,000
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Задайте все интересующие вопросы
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$1,21 млн
Моше Шаретт Улица, в самом популярном и тихом районе, для эксклюзивной продажи Просторная и красивая квартира площадью 66 м2! Отремонтированный и яркий Мир и конфиденциальность гарантированы Подъем, обслуживающий полдвери 3-й и 5-й этажи - 3-й этаж квартиры! Потенциал для проекта кондоминиума
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$3,07 млн
Комплекс в самом сердце Баки, улица Иегуда. Дуплекс 5 номеров 126 м2 + 3 номера 68 м2 + студия/офис 24 м2 Просторные балконы, парковка, кондиционер, 3 направления воздуха
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Жилой квартал Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,63 млн
Новый проект 4 зданий 10 и 12 этажей с квартирами от 3 до 6 комнат. Расположенный в районе Катамоним, недалеко от Катамона Хайешана, в 5 минутах ходьбы от улицы Рэйчел Имену, недалеко от кафе и ресторанов улицы Эмек Рефаим, в 5 минутах ходьбы от центра города и известных учебных заведений. Т…
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
