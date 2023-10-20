Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Мы рады представить вашу будущую квартиру, расположенную в новом районе Шимон Перес в Ашдоде. Специальные предложения и условия оплаты: 4 комнатные апартаменты Площадь: 122 м2 жилой площади + 14 м2 террасы Цена от 3 140 000 Апартаменты 5 комнат Поверхность: жилая площадь 131 м2 + 14 м2 террасы Цена от 3 400 000 Условия оплаты: 7 % на подпись 8% в начале работы 85% при доставке Без индексации! Цена установлена сегодня на доставку через 5 лет! Технические характеристики – апартаменты от 4 до 5 комнат Строительство: Зеленое строительство по 5281 Натуральный каменный фасад или Порчелланоса Производительность тепловой и акустической изоляции Высокая высота потолка в общих зонах Интеллектуальный лифт с дизайном освещения Видеоинтерком с цветным экраном Просторный входной зал, техническая комната и велосипедная комната Предварительная установка воздуховодного кондиционирования Бронированная дверь при входе, высокотехнологичные внутренние двери Интеллектуальная электрическая система Частное пространство для хранения для каждой единицы Интерьер квартир: Современная и светлая архитектура Плитка высокого класса Porcellanosa (100x100 / 80x80 см) Просторный балкон с дизайном стеклянных перил Подготовка к джакузи и открытой кухне на балконе (в зависимости от модели) Телевизор и розетки RJ45 во всех номерах Электрические жалюзи с конструктивными переключателями Предварительно установленный воздуховодный кондиционер 3x25A трехфазное электричество Ванные комнаты и санитарные сооружения: Современная плитка во всех частях воды Висячая мебель + зеркало в родительском люксе Двойная раковина в детской ванной комнате (в зависимости от квартиры) WC подвешен во всех ванных комнатах Аэраторы установлены в каждой ванной комнате Кухня: Высококачественная кухня с центральным островом Встроенная раковина с дизайнерским краном Место для посудомоечной машины, духовки и двойного холодильника Кварцевая или гранитная столешница Большое хранилище Подготовка к электрической зарядной станции для автомобиля Ашдод - это расширяющийся город с высоким потенциалом развития. Шимон Перес будет включать: Около 3600 новых единиц жилья Динамические коммерческие зоны Современные государственные учреждения Большие зеленые насаждения для оптимального качества жизни Это позволит создать новые рабочие места и удовлетворить растущий спрос на жилье. Стратегическое расположение: Рядом с университетским кампусом, парком высоких технологий и станцией этот проект недвижимости предлагает современную, динамичную и связанную среду обитания.