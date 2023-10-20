Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer

Расположен на очень популярной улице Бограшова, всего в 2 минутах ходьбы от моря, это Квартира представляет собой исключительную возможность в самом сердце Тель-Авива. Подробности о собственности Площадь: 68 м2 хорошо организовано 1-й этаж из 4 (без лифта) Ориентация: Восток - светлая квартира все утро Номера: 3 просторные и функциональные комнаты Балкон: небольшой балкон идеально подходит для утреннего кофе или зоны для чтения Ванная комната: современная, со вкусом отремонтированная Основные активы Поиск места в самом сердце городской жизни Тель-Авива В нескольких шагах от пляжа, набережной и торговых улиц Живая среда, рядом с кафе, ресторанами и художественными галереями Отличный арендный потенциал в одном из самых востребованных районов города