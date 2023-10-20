  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
;
6
ID: 34415
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Malachi, 9

О комплексе

Новый жилой проект 7-этажное бутик-здание, высококлассное, расположенное в одном из самых востребованных районов Тель-Авива, В нескольких минутах ходьбы находятся порт Тель-Авив, пристань для яхт, пляжи, парк Яркон, Ган Ха Планируемая доставка: февраль 2027 Типологии доступны Апартаменты 2, 3 и 4 номера от 5.680,000NIS Садовые апартаменты с частной ландшафтной зоной Пентхаусы с большими панорамными террасами Просторные террасы, предлагающие естественное освещение Услуги и оборудование Престижная прихожая и изысканные общие зоны Частная подземная роботизированная парковка Гармоничное озеленение жилого района Современные технологии и высококачественные материалы Сильные стороны Премиальное расположение: в 5 минутах ходьбы от парка Яркон, пляжа Тель-Авива и порта Резиденция, созданная человеком — ограниченное количество квартир Сильный спрос на недвижимость в районе и отличный инвестиционный потенциал Высококачественные услуги, предназначенные для оптимального качества жизни

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
