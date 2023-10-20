  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
;
10
ID: 34636
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф, 126 Barber Shop

О комплексе

Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич - 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная 6 этаж с лифтом - Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы Новая квартира, оформленная архитектором - Кондиционер Fujitsu Central - Мамад (безопасная комната) Дизайн освещения по всей квартире (Yair Doram и Dor Kimchi) Кухня «Ново» с центральным островом - телевизионная стена и мебель на заказ в бетонной имитации древесины, предусмотренная для экрана 65 - электрические роликовые жалюзи на всех окнах и выходы на балкон - открытка, встроенная в комнату Открытый вид на восток и север, без возможности будущего строительства впереди. - Крытый балкон с убирающимся стеклом Цена: NIS 4 850 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
