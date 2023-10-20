Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич
- 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная
6 этаж с лифтом
- Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы
Новая квартира, оформленная архитектором
- Кондиционер Fujitsu Central
- Мамад (безопасная комната)
Дизайн освещения по всей квартире (Yair Doram и Dor Kimchi)
Кухня «Ново» с центральным островом
- телевизионная стена и мебель на заказ в бетонной имитации древесины, предусмотренная для экрана 65
- электрические роликовые жалюзи на всех окнах и выходы на балкон
- открытка, встроенная в комнату
Открытый вид на восток и север, без возможности будущего строительства впереди.
- Крытый балкон с убирающимся стеклом
Цена: NIS 4 850 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно