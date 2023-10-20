  1. Realting.com
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani

Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
;
5
ID: 34363
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана
  • Адрес
    Ahuza, 124 Pozin Center

О комплексе

В центре города Раанана находится в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и магазинов. Очень красивые 4 штуки. Терраса имеет западную парковку и подвал. Очень ярко. Мэм.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

