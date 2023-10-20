Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Исключительная квартира площадью 289 м2 с террасой площадью 34 м2, расположенная в одном из самых востребованных жилых комплексов Рамат-Авива Ха-Хадаша. Наслаждаясь видом на открытое море с 6-го этажа и тройной экспозицией, это свойство предлагает яркую и элегантную среду обитания. Пространство включает в себя большую, дружелюбную гостиную, шесть спален, в том числе четыре роскошных люкса, полностью оборудованную кухню с центральным островом, прачечную, два складских помещения и четыре парковочных места. Комплекс Prestige будет соблазнять своими высококлассными услугами: безопасность 24/7, впечатляющая прихожая, полный фитнес-центр, жилой зал и изысканные ландшафтные среды - сочетающие в себе комфорт, стиль и спокойствие.