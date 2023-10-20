  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
;
16
ID: 34197
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Reding, 26

О комплексе

Исключительная квартира площадью 289 м2 с террасой площадью 34 м2, расположенная в одном из самых востребованных жилых комплексов Рамат-Авива Ха-Хадаша. Наслаждаясь видом на открытое море с 6-го этажа и тройной экспозицией, это свойство предлагает яркую и элегантную среду обитания. Пространство включает в себя большую, дружелюбную гостиную, шесть спален, в том числе четыре роскошных люкса, полностью оборудованную кухню с центральным островом, прачечную, два складских помещения и четыре парковочных места. Комплекс Prestige будет соблазнять своими высококлассными услугами: безопасность 24/7, впечатляющая прихожая, полный фитнес-центр, жилой зал и изысканные ландшафтные среды - сочетающие в себе комфорт, стиль и спокойствие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
