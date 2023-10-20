Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Исключительная квартира площадью 289 м2 с террасой площадью 34 м2, расположенная в одном из самых востребованных жилых комплексов Рамат-Авива Ха-Хадаша. Наслаждаясь видом на открытое море с 6-го этажа и тройной экспозицией, это свойство предлагает яркую и элегантную среду обитания.
Пространство включает в себя большую, дружелюбную гостиную, шесть спален, в том числе четыре роскошных люкса, полностью оборудованную кухню с центральным островом, прачечную, два складских помещения и четыре парковочных места.
Комплекс Prestige будет соблазнять своими высококлассными услугами: безопасность 24/7, впечатляющая прихожая, полный фитнес-центр, жилой зал и изысканные ландшафтные среды - сочетающие в себе комфорт, стиль и спокойствие.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно