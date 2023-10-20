  1. Realting.com
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence


  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион, 85 Golda

О комплексе

Продажа - Проект Ривьера Эксклюзивные условия PRESAL согласованы для нашего агентства по первым 5 проданным квартирам. Первый морской путь - PRESAL - исключительные условия Редкая возможность на первой линии моря, всего в нескольких минутах от Тель-Авива. Ривьера - это исключительный роскошный жилой проект, предлагающий уникальное искусство жить лицом к Средиземному морю, с чистым видом на море и элегантной, спокойной и востребованной обстановкой. Проект отличается современной архитектурой высокого класса и полным разделением между жилым районом и бизнес-отелем, расположенным на более низких уровнях, гарантируя спокойствие, конфиденциальность и абсолютный комфорт для жителей. Независимый жилой вход, специальный зал и зарезервированные лифты. Идеально расположенный, проект имеет прямой доступ к набережной и пляжу, недалеко от магазинов, ресторанов, досуга и транспорта, с быстрым сообщением с Тель-Авивом через трамвай. Резиденция предлагает широкий выбор апартаментов 3, 3,5 и 5 номеров, а также исключительный пентхаус. Просторные и светлые апартаменты имеют щедрые террасы, большие заливные окна и современный дизайн с высококачественной отделкой. Все юниты расположены с 6-го этажа, с открытым видом на море (по крайней мере, частично на фасаде). Особенности стояния: полностью установленный кондиционер, изолированные окна, дизайн межкомнатных дверей, элегантные ванные комнаты, лифт Шаббат и классическая парковка. Пентхаус предлагает настоящий частный этаж, с захватывающим панорамным видом, огромной террасой на крыше и возможностью частного бассейна. Проект, возглавляемый признанным разработчиком, с более чем 60-летним опытом и более чем 100 зданиями, доставленными в Бат-Ям. Разрешение предоставлено, банковская гарантия Мизрахи, начать работу через 2 месяца. Цена от 4,2 М Привлекательные условия оплаты: 20% на подпись, остаток в 2 года с индексацией Первые квартиры: без индексации и подвала

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

