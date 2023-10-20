Жилой квартал A stunning villa

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
$5,58 млн
ID: 34664
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Превосходная вилла в центре Гиват Хамбатара, 350 м2 построено, 400 м2 земли, огромный внутренний двор, 60 м2 парковки, балконы и многое другое

